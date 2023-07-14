Российские войска пресекли деятельность трех ДРГ в Запорожской области

Минобороны: в Запорожской области пресечена деятельность трех украинских ДРГ

В Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отряды украинских диверсантов действовали на территории населенных пунктов Пятихатки и Дорожнянка, уточнил представитель военного ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки на донецком и запорожском направлениях российские военнослужащие нанесли удары по местам дислокации украинских войск в ряде населенных пунктов Запорожской области и Донецкой народной республики.

Помимо этого, в Запорожской было уничтожено шесть складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Совокупные суточные потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 210 человек. Также было уничтожено четыре единицы бронетехники и пять артиллерийских орудий, в том числе гаубица М777 американского производства и САУ «Гвоздика».