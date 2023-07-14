Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 14 июля 2023Россия

Российские войска пресекли деятельность трех ДРГ в Запорожской области

Минобороны: в Запорожской области пресечена деятельность трех украинских ДРГ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отряды украинских диверсантов действовали на территории населенных пунктов Пятихатки и Дорожнянка, уточнил представитель военного ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки на донецком и запорожском направлениях российские военнослужащие нанесли удары по местам дислокации украинских войск в ряде населенных пунктов Запорожской области и Донецкой народной республики.

Помимо этого, в Запорожской было уничтожено шесть складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Совокупные суточные потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 210 человек. Также было уничтожено четыре единицы бронетехники и пять артиллерийских орудий, в том числе гаубица М777 американского производства и САУ «Гвоздика».

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ тяжелыми огнеметными системами

    Врач перечислила простые способы уберечь кожу лица во время перелетов

    Индия пообещала что-то сделать с застрявшими российскими рупиями

    Стюардесса показала на видео потайную комнату в самолете и восхитила подписчиков

    Шольц оговорился и пригласил Украину в НАТО

    Минобороны заявило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ

    Молодые россияне променяли экологичность на красоту

    Российские войска пресекли деятельность трех ДРГ в Запорожской области

    Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии

    Российские войска отразили 16 атак ВСУ на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости