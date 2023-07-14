Приговор осужденному за педофилию российскому депутату Самсонову оставили в силе

Во Владивостоке оставили в силе приговор российскому депутату, растлевавшему ребенка

Во Владивостоке завершилось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении местного депутата Артема Самсонова. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает РИА Новости.

Приморский краевой суд не нашел оснований для смягчения приговора по делу о педофилии — Самсонова обвиняли в растлении 11-летнего ребенка. Приговор — 13 лет колонии — оставили в силе. Согласно материалам дела, депутат, в 2020 году находясь на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал 11-летнего ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета.

Самсонова задержали 17 ноября 2021 года. Свою вину фигурант не признал, в знак несогласия со следственными действиями он объявлял голодовку.