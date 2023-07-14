Стало известно о планах Кэмерона экранизировать трагедию с батискафом «Титан»

Джеймс Кэмерон начал переговоры об экранизации трагедии с взорвавшимся батискафом «Титан»

Стало известно о планах канадского режиссера Джеймса Кэмерона экранизировать трагедию с батискафом «Титан», взорвавшемся в Атлантике. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, кинематографист ведет переговоры с крупным стриминговым сервисом о съемках сериала, который будет посвящен погрузившемуся для исследования затонувшего лайнера «Титаник» батискафа. Отмечается, что продюсеры запланированного проекта хотят привлечь актеров Мэтта Деймона и Кумэйла Нанджиани для исполнения главных ролей.

«Эта тема близка сердцу Кэмерона. Он рассказал историю "Титаника" с такой сострадательностью, что для него это кажется естественным шагом», — сообщил источник, добавив, что у режиссера нет ограничений во времени и финансовых средствах для создания сериала. Он также добавил, что Кэмерон является главным кандидатом на место режиссера в проекте.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв.