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13:18, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Крупнейший видеоресурс России покажет эксклюзивный контент для любителей футбола

Пользователи «VK Видео» смогут посмотреть в прямом эфире все матчи ФНЛ нового сезона

Фото: Jannik Skorna / Unsplash

Крупнейший видеоресурс России «VK Видео» и Футбольная национальная лига (ФНЛ) подписали соглашение о сотрудничестве — любители футбола смогут посмотреть прямые эфиры всех матчей нового сезона. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что для пользователей эксклюзивно будет доступно более 1000 игр Мелбет, Первой Лиги, и LEON, Второй Лиги А и Б. Кроме прямых трансляций юзерам покажут обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, а также другой контент от лиги.

«"VK Видео" предоставляет пользователям востребованный контент разных тематик. На платформе уже миллионы единиц профессионального контента и более двух миллиардов просмотров в сутки. Прямые трансляции соревнований, особенно популярного в России футбола, всегда привлекают зрителей. Надеемся, что актуальный контент от ФНЛ благодаря "VK Видео" станет максимально доступным и поможет соревнованиям найти новую аудиторию», — отметил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

В свою очередь исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко подчеркнул, что организация рассчитывает на расширение аудитории за счет удобного и бесплатного просмотра игр. Более того, он считает, что лига и клубы получат прекрасную возможность развивать свои паблики ввиду привлечения большого трафика.

Известно, что все ролики будут размещаться в официальных сообществах Первой и Второй Лиги, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт». Трансляция первого матча между «Торпедо» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) пройдет в субботу, 15 июля, в 19:30.

ФНЛ организовывает проведение первенств Мелбет, Первой Лиги, и LEON, Второй Лиги. Лига объединяет 97 профессиональных футбольных клубов со всей России.

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    Варвара Кошечкина
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