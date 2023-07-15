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13:11, 15 июля 2023Спорт

Российская легкоатлетка рассказала о предложении выступать за Сирию

Легкоатлетка из России Полудкина заявила, что отказалась от предложения выступать за Сирию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская метательница копья Карина Полудкина рассказала о предложении перейти в сборную Сирии. Ее слова приводит ТАСС.

«Было предложение выступить за Сирию из национального олимпийского комитета этой страны, но я отказалась, хотя оно было выгодным с экономической точки зрения», — заявила спортсменка. Легкоатлетка подчеркнула, что будет выступать только за Россию.

Ранее Полудкина и еще шесть российских спортсменок были заявлены как представительницы Сирии на Панарабские игры 2023 года. На странице турнира их имена были изменены. В Министерстве спорта России подтвердили смену гражданства только двух спортсменок — гимнастки Анастасии Максимовой и дзюдоистки Миланы Мугу — и назвали остальную информацию не соответствующей действительности.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета.

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