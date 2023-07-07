Минспорт опроверг участие россиянок на Панарабских играх как атлеток из Сирии

В Минспорте опровергли участие россиянок на Панарабских играх как атлеток из Сирии

В Минспорте опровергли участие российских спортсменок на Панарабских играх как атлеток из Сирии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

5 июня журналист Сергей Лисин в своем Telegram-канале заявил, что несколько российских спортсменок заявлены в качестве членов сборной Сирии на Панарабские игры. Он отметил, что большинство спортсменок якобы сменили имя, еще две — даты рождения.

В их число Лисин включил бадминтонистку Дарью Джеджула, велогонщиц Татьяну и Дарью Мальковых, метательницу копья Карину Полудкину и пловчиху Анастасию Сорокину. Журналист также добавил, что заявленные на Панарабские игры дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова уже официально сменили спортивное гражданство и выступают за сборную Сирии.

Профили пяти российских спортсменок Джеджулы, сестер Мальковых, Полудкиной и Сорокиной также появились на сайте Панарабских игр. Сообщалось, что они представляют сборную Сирии.

В пресс‑службе Министерства спорта России опровергли информацию об участии российских спортсменок на Панарабских играх как атлеток из Сирии.

«Информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности. Указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участие в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства», — сообщили в ведомстве.

В Минспорта также объяснили, что спортивное гражданство сменили только две спортсменки — дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова, которые теперь представляют сборную Сирии.

Информация об участии российских спортсменок в Панарабских играх в качестве атлеток из Сирии, широко распространилась в российских СМИ. Позже ряд изданий опроверг сообщения об участии ряда спортсменок в Играх со ссылкой на российский тренеров.

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