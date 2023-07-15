Выделение Южной Кореей 150 миллионов долларов Украине объяснили

Политолог Бышок: поддержка Южной Кореей Украины — подтверждение принадлежности к Западу

Поддержка Южной Кореей Украины — это подтверждение принадлежности к коллективному Западу. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснил выделение 150 миллионов долларов Сеулом Киеву политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Дело в том, что когда мы говорим про коллективный Запад, который помогает Украине, мы должны понимать, что им в политологии обозначается не только и не столько территория, сколько политическая система. В этом смысле Южная Корея, как и Япония, относится к Западу», — сообщил Бышок.

Политолог объяснил, что Южная Корея помогает Киеву, потому что считается, что это общезападное дело.

«В этом смысле поддержка со стороны Южной Кореи — это не поддержка конкретной страны в конкретном конфликте, а подтверждение своей принадлежности к Западу», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что Сеул в 2023 году выделит 150 миллионов долларов Украине.

Отмечается, что президент Южной Кореи прибыл на Украину 15 июля с необъявленным визитом.