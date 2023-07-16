В Кишиневе назвали интересными результаты аудита долга «Молдовагаза»

Парликов: Молдавия не готова озвучить результаты аудита долга «Молдовагаза»

Кишинев выполнил договоренность по аудиту долга перед «Газпромом», но не готов озвучивать результаты. Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов интервью изданию Ziarul de Garda.

«Результаты аудита, в рамках договоренности с "Газпромом", уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идет о структуре этих долгов», — заявил Парликов. По словам министра, на основании выводов этого аудита будет принято решение о том, как дальше решать ситуацию с «Газпромом».

«Есть и деньги, которые необоснованно использовались компанией "Молдовагаз". Результаты аудита, скажем так, интересные», — высказался Парликов. Политик сообщил, что Молдавия частично рассчиталась с иностранной компанией за услуги проверки, но не раскрыл других подробностей.

В ноябре 2022 года правительство Молдавии выделило резервные 800 тысяч евро на проведение аудита исторического долга страны перед «Газпромом».

В октябре 2021 года Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Для проведения аудита правительство страны наняло две независимые компании — норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma и британскую Forensic Risk Alliance&Co.

Тем не менее завершить в срок обещанный аудит Молдавия не успевала. Сообщалось, что страна просила «Газпром» продлить срок до 31 марта 2023 года. Предварительные итоги власти обещают огласить к концу января. Из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию» задолженности «Газпром» пригрозил полностью прекратить поставки газа в Молдавию. В компании подчеркнули, что могут пойти на такой шаг и в том случае, если страна не будет платить за текущие поставки в срок.