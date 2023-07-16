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16:47, 16 июля 2023Экономика

В Кишиневе назвали интересными результаты аудита долга «Молдовагаза»

Парликов: Молдавия не готова озвучить результаты аудита долга «Молдовагаза»

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Кишинев выполнил договоренность по аудиту долга перед «Газпромом», но не готов озвучивать результаты. Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов интервью изданию Ziarul de Garda.

«Результаты аудита, в рамках договоренности с "Газпромом", уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идет о структуре этих долгов», — заявил Парликов. По словам министра, на основании выводов этого аудита будет принято решение о том, как дальше решать ситуацию с «Газпромом».

«Есть и деньги, которые необоснованно использовались компанией "Молдовагаз". Результаты аудита, скажем так, интересные», — высказался Парликов. Политик сообщил, что Молдавия частично рассчиталась с иностранной компанией за услуги проверки, но не раскрыл других подробностей.

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В ноябре 2022 года правительство Молдавии выделило резервные 800 тысяч евро на проведение аудита исторического долга страны перед «Газпромом».

В октябре 2021 года Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Для проведения аудита правительство страны наняло две независимые компании — норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma и британскую Forensic Risk Alliance&Co.

Тем не менее завершить в срок обещанный аудит Молдавия не успевала. Сообщалось, что страна просила «Газпром» продлить срок до 31 марта 2023 года. Предварительные итоги власти обещают огласить к концу января. Из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию» задолженности «Газпром» пригрозил полностью прекратить поставки газа в Молдавию. В компании подчеркнули, что могут пойти на такой шаг и в том случае, если страна не будет платить за текущие поставки в срок.

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    Олег Давыдов
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