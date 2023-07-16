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03:23, 16 июля 2023Мир

На Западе заявили о глушении ВС России сигналов американской техники в зоне СВО

Economist: российские войска эффективно глушат сигнал GPS западного оружия и техники ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Andy Wolfe / Lockheed Martin / Reuters

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно «глушат» сигнал GPS поставляемых Западом оружия и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журнал The Economist.

По данным издания, это также касается моделей техники, которые ранее считались неуязвимыми. Отмечается, что радиосигналы от спутников GPS слабые, в связи с чем работу системы можно легко нарушить, заглушив ее конкурирующим шумом. При этом американские космические силы используют военный класс GPS (М-код), «Однако утечка документов Пентагона показала, что существующие фильтры для предотвращения помех не помогают защитить американское оружие в зоне спецоперации», — говорится в материале. Автор статьи также указал на тот факт, что существующие альтернативы GPS имеют свои минусы, а на разработку новой системы наведения потребуются годы.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что у Вооруженных сил России (ВС РФ) самые результативные системы противовоздушной обороны (ПВО) и системы РЭБ. Они позволяют глушить GPS-сигналы ракет HIMARS и снижать их точность.

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    Марина Совина
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