Economist: российские войска эффективно глушат сигнал GPS западного оружия и техники ВСУ

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно «глушат» сигнал GPS поставляемых Западом оружия и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журнал The Economist.

По данным издания, это также касается моделей техники, которые ранее считались неуязвимыми. Отмечается, что радиосигналы от спутников GPS слабые, в связи с чем работу системы можно легко нарушить, заглушив ее конкурирующим шумом. При этом американские космические силы используют военный класс GPS (М-код), «Однако утечка документов Пентагона показала, что существующие фильтры для предотвращения помех не помогают защитить американское оружие в зоне спецоперации», — говорится в материале. Автор статьи также указал на тот факт, что существующие альтернативы GPS имеют свои минусы, а на разработку новой системы наведения потребуются годы.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что у Вооруженных сил России (ВС РФ) самые результативные системы противовоздушной обороны (ПВО) и системы РЭБ. Они позволяют глушить GPS-сигналы ракет HIMARS и снижать их точность.