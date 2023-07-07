Экс-разведчик США рассказал об успехах России в борьбе с HIMARS на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Россия заметно снизила потенциал РСЗО HIMARS на Украине

Россия заметно снизила потенциал реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об успехах в борьбе с этими системами высказался экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном на его YouTube-канале.

Риттер указал, что у Вооруженных сил России самые результативные системы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они позволяют глушить GPS-сигналы ракет HIMARS и снижать их точность. Такой же исход ждет установки ATACMS, если они будут переданы ВСУ — российские средства ПВО уничтожат их в воздухе, убежден Риттер.

«HIMARS — это оружие, которое на сегодняшний день уже не играет существенной роли на поле боя. Я говорю об этом, потому что все каждый день твердят ATACMS, ATACMS, ATACMS. Безусловно, это система с дальностью ракет в 300 миль (почти 483 километра, — прим. "Ленты.ру"), но американцы используют ее давно, а это значит, что в Москве уже знакомы с ней», — сказал экс-разведчик.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем РЭБ. По его словам, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также РСЗО HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы могут их подавлять.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские подразделения ПВО в июне перехватили 158 снарядов РСЗО HIMARS.