Шойгу назвал число перехваченных в июне снарядов РСЗО HIMARS

Шойгу заявил, что в июне российские системы ПВО перехватили 158 снарядов РСЗО HIMARS

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) в июне перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое число назвал глава Минобороны страны Сергей Шойгу. Его слова приводит «Интерфакс».

Кроме того, были перехвачены 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов, добавил министр.

Шойгу также заявил об уничтожении почти всех танков Leopard, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Польшей и Португалией. Речь идет о 16 машинах.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия Москвы стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.