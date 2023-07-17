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18:12, 17 июля 2023Интернет и СМИ

Минюст признал нежелательной деятельность «Новой газеты Европа»

Минюст признал нежелательной деятельность организации BDR Novaja Gazeta-Europe

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минюст признал нежелательной деятельность организации BDR Novaja Gazeta-Europe, в работе которой участвуют бывшие журналисты редакции «Новой газеты». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация BDR Novaja Gazeta-Europe (Латвийская Республика)», — сообщается на сайте Минюста.

В сообщении также говорится, что организация включена в список в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Организация попала в перечь на основании решения Генерального прокурора Российской Федерации.

28 июня Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe. Как отметили в ведомстве, организация участвовала в создании и распространении «тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации».

В Генпрокуратуре отметили, что ранее у «Новой газеты Европа» были аннулированы свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ.

«Новая газета. Европа» начала работу в апреле 2022 года. Незадолго до этого, в марте 2022 года деятельность «Новой Газеты» была приостановлена из-за второго предупреждения Роскомнадзора об отсутствии маркировки организации, выполняющей функции иностранного агента. Роскомнадзор также заблокировал сайт издания.

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    Мария Большакова
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