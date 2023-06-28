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18:43, 28 июня 2023Интернет и СМИ

В России признали нежелательной «Новую Газету Европа»

Генпрокуратура России признала деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe нежелательной

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура России признала деятельность организации BDR Novaja Gazeta-Europe нежелательной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ее деятельности участвуют бывшие члены редакции издания «Новая газета». Ранее у данного издания в связи с нарушениями законодательства по решению Басманного суда Москвы и Верховного Суда Российской Федерации были аннулированы свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ соответственно», — сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает Генеральная прокуратура, организация создает и распространяет информационные материалы, наносящие ущерб интересам Российской Федерации.

По словам ведомства, публикации газеты содержат неправдивую информацию о массовых нарушениях прав и свобод жителей России, а также о ведении агрессивной политики в отношении Украины. Кроме того, организация распространяет материалы экстремистских организаций, таких как «ФБК», «штабы Навального» (запрещены в РФ).

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