В ООН отреагировали на теракт на Крымскому мосту

ООН призвала не атаковать мирную инфраструктуру на фоне теракта на Крымском мосту

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик на брифинге организации призвал стороны украинского конфликта не атаковать мирную инфраструктуру на фоне теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается нападения на мост, мы видели сообщения об инцидентах. Мы бы лишь напомнили всем сторонам, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены», — заявил представитель.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что это случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Подробностей он не привел.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что переправу взорвали два надводных беспилотника.