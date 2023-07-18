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11:16, 18 июля 2023Спорт

Россиянин из «Вегаса» провел свой день с Кубком Стэнли на яхте в Майами

Российский игрок «Вегаса» Иван Барбашев провел свой день с Кубком Стэнли на яхте в Майами
Иван Барбашев

Иван Барбашев. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев провел свой день с Кубком Стэнли. Об этом в Twitter сообщает журналист Филипп Причард.

Причард опубликовал фото Барбашева с семьей и трофеем на яхте в Майами. Отмечается, что на празднике присутствовал еще один российский нападающий, Владимир Тарасенко.

14 июня «Вегас» обыграл «Флориду Пантерс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Первый трофей он завоевал в составе «Сент-Луис Блюс» в сезоне-2018/2019.

Каждый член команды-победителя НХЛ получает трофей на один день в свое распоряжение. Однако в 2022 году лига запретила россиянам и белорусам привозить Кубок Стэнли на родину.

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    Дарья Коршунова
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