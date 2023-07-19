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09:47, 19 июля 2023Наука и техника

Российский Ил-112В переделают под новые двигатели

РИА Новости: самолет Ил-112В переделают под двигатели ПД-8
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Елена Рузанова / ТАСС

Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В переделают под новые двигатели. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, самолет вместо ТВ7-117СТ получит ПД-8. «Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. В частности, ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему, другие бортовые системы», — сказал источник.

В июне вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что проект российского легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В модернизируют.

В феврале прошлого года «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России написали, что решение о приостановке работ над Ил-112В приняли после крушения опытного образца, произошедшего в августе 2021-го.

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    Иван Потапов
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