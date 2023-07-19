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14:28, 19 июля 2023Спорт

Матыцин высказался о требованиях подписать декларации о нейтралитете для россиян

Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о требованиях международных организаций для российских атлетов подписать «декларации о нейтралитете». Его слова приводит РИА Новости.

«Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее», — заявил министр. Он подчеркнул, что российские спортсмены не будут принимать участие в турнирах на таких условиях.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Андрей Стрельцов
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