В Госдуме оценили решение убрать имя Исинбаевой из названия стадиона в Дагестане

В Госдуме поддержали решение убрать имя Елены Исинбаевой из названия стадиона в Дагестане

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев оценил решение главы Дагестана Сергея Меликова переименовать стадион в Махачкале, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Хамзаев поддержал главу республики. «Считаю, что это абсолютно правильная и адекватная реакция. И пусть Елена слышит реакцию ее земляков — она же дагестанка. Понятно, что в Дагестане она практически не находилась, только наскоками», — заявил депутат.

18 июля Меликов заявил, что спортсменка никогда не связывала свое прошлое и будущее с Дагестаном. По мнению главы республики, последние заявления Исинбаевой, «сделанные из-за кордона», являются поводом переименовать стадион.

17 июля олимпийская чемпионка заявила, что возобновляет работу в Международном олимпийском комитете с сентября. Она также добавила, что никогда не состояла на службе в ВС России и не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. До этого в СМИ появилась информация, что Исинбаева переехала в Испанию. По данным журналистов, спортсменка проживает на Тенерифе.