В Москве после ливней открыли парки и зоопарк

В Москве после обильных ливней снова заработали парки отдыха и зоопарк

В Москве после окончания обильных ливней возобновили работу парки отдыха, говорится в Telegram-канале сайта мэра столицы. Кроме того, возобновил работу зоопарк, сообщается вTelegram-канале агентства «Москва».

«Погода в Москве улучшилась, и парки снова открываются для гостей. Посетить их можно уже с 13:00», — заявили в медиаресурсе сайта мэра и правительства Москвы.

Ранее 19 июля сообщалось, что парки культуры и отдыха закрыли «в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом».

Из-за ливней в Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Подтопленными оказались множество улиц, в том числе в центре города. Из-за непогоды были повреждены 55 автомобилей, а также повалены 57 деревьев.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, дождь должен прекратиться в среду 19 июля с 13 до 17 часов, а к вечеру температура воздуха прогреется до 18-19 градусов.