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21:25, 19 июля 2023Культура

Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя

Икону Рублева «Троица» увезли из храма Христа Спасителя на реставрацию в Центр Грабаря

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Икону Андрея Рублева «Троица» увезли из храма Христа Спасителя на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Об этом сообщает РИА Новости.

Из витрины, в которой находилась икона, ее перенесли в специальный ящик и погрузили в специально оборудованную машину для перевозки художественных ценностей, машину сопровождала дорожно-патрульная служба.

12 июля Третьяковская галерея передала икону «Троица» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Договор между галереей и лаврой заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией. В Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ) уточнили, что икона остается «в оперативном управлении» Третьяковской галереи.

Икона «Троица» Рублева хранилась в храме Христа Спасителя с 3 июня текущего года. Патриарх Кирилл отмечал, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву лавру.

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    Марина Совина
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