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23:37, 12 июля 2023Россия

Назван срок передачи «Троицы» Рублева в пользование РПЦ

В РПЦ заявили о передаче иконы «Троица» Рублева Троице-Сергиевой лавре на 49 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава правового управления Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ) игуменья Ксения (Чернега) назвала срок передачи иконы «Троица» русского мастера Андрея Рублева в пользование церкви. Ее комментарий опубликован на сайте РПЦ.

Как сообщила Ксения, договор между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией.

Икона «Троица» Рублева хранилась в храме Христа Спасителя с 3 июня текущего года. Патриарх Кирилл отмечал, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву лавру.

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    Марина Совина
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