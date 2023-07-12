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16:59, 12 июля 2023Культура

«Троицу» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Третьяковка передала «Троицу» Рублева в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Третьяковская галерея передала икону «Троица» русского мастера Андрея Рублева в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Соответствующий документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Церемония утверждения договора состоялась в среду, 12 июля, в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху», — резюмировал патриарх Кирилл.

Икона «Троица» Рублева хранилась в храме Христа Спасителя с 3 июня текущего года. Патриарх Кирилл отмечал, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву лавру.

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    Сергей Равин
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