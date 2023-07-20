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22:05, 20 июля 2023Спорт

Тренер стадиона имени Исинбаевой высказался о заявлениях спортсменки

Тренер Арслан Хасаев заявил, что стадион имени Елены Исинбаевой не стоит переименовывать

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Арслан Хасаев, тренер по легкой атлетике на стадионе имени двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в Махачкале сделал заявление относительно спортсменки. Его слова приводит Sport24.

Тренер назвал высказывания Исинбаевой ее личным делом и посчитал, что стадион не стоит переименовывать. «Она не отказалась от России, от медалей за страну, от денег и подарков. Стадион легкоатлетический, поэтому в честь нее назвали. Здесь ее корни», — заявил он.

18 июля глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой. По его словам, в республике много настоящих патриотов.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.

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    Анастасия Борисова
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