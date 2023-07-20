Появились подробности о погибшем при крушении Су-25 на Кубани пилоте

Уроженец Альметьевска Хисматуллин погиб при крушении штурмовика Су-25 в Краснодарском крае

Уроженец татарстанского города Альметьевска Тимур Хисматуллин погиб при крушении штурмовика Су-25 в Краснодарском крае во время тренировочного полета над Азовским морем. Информация об этом появилась в группе его родной школы №17 во «ВКонтакте».

Известно, что пилот успел катапультироваться. Военный провел под водой десять минут — у него не открылся спасательный жилет, и он тонул, пока его не вытащили из воды кубанские рыбаки. Летчика пытались реанимировать примерно 15 минут, но безуспешно.

Пилоту из Татарстана было 27 лет. «Тимур был и навсегда останется нашей гордостью и примером для многих ребят! Помним! Любим! Скорбим!» — говорится в опубликованном некрологе. Его похороны пройдут в Альметьевске.

До этого очевидец рассказал «Ленте.ру», что перед падением Су-25 плавно снижался к воде.

Штурмовик упал в Азовское море в районе Ейска в Краснодарском крае днем 17 июля. Катастрофа произошла на глазах у местных жителей, которые в этот момент отдыхали на пляже. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что воздушное судно упало из-за технической неисправности двигателя.