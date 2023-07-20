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11:57, 20 июля 2023Спорт

Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России сохранила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Команда осталась на 38-м месте в обновленном рейтинге. Лидерство по-прежнему удерживает действующий чемпион мира Аргентина. Второе и третье места занимают Франция и Бразилия соответственно.

29 июня Россия опустилась с 37-го на 38-е место в списке лучших сборных. С 26 марта команда Валерия Карпина не провела ни одного матча. Последний раз футболисты вышли на поле в товарищеской встрече против Ирака, которая завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Ксения Курашкина
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