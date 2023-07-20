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16:01, 20 июля 2023Бывший СССР

ВСУ прекратили попытки наступления на запорожском направлении. Почему атаки остановились и стоит ли ждать новых?

Балицкий: на запорожском направлении временно установилось затишье
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: РИА Новости

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на запорожском направлении установилось временное затишье и Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки наступления. Но это только «попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы».

Накануне ВСУ пытались наступать на запорожском направлении

Вечером 19 июля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» сообщил, что ВСУ предприняли попытку мощного наступления.

Враг начал большое наступление с «Леопардами» и Bradley у Орехова на запорожском фронте. Только что после массированной артподготовки ВСУ начали новую наступательную операцию на рубеже Работино-Вербовое, отправив бронетехнику НАТО и множество боевиков для попытки прорыва наших позиций

«Операция Z: Военкоры русской весны»Telegram-канал

Однако попытку наступления ВСУ вовремя удалось обнаружить с помощью разведки и пресечь артиллерийским огнем. Контрудар перерос в ожесточенные бои и артиллерийские дуэли.

До этого, 18 июля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о еще одной попытке наступления ВСУ в направлении села Работино. По его словам, Российская армия подбила несколько танков и боевую машину пехоты (БМП) Bradley. После этого противник «бежал, прячась в лесопосадках».

Украинская армия обстреляла мирные села

Все эти дни ВСУ продолжали обстреливать подконтрольные России села.

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19 июля противник обстрелял райцентр Васильевка. Во время второго обстрела пострадала женщина.

Разрушен Дом культуры, повреждения получили жилые дома, дороги, перебита газовая труба, ударной волной повреждено остекление квартир многоквартирного дома. Пострадала одна женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает

Евгений Балицкийврио главы Запорожской области

А 18 июля Балицкий сообщил, что ВСУ усилили обстрелы мирных сел в тылу у российских войск.

ВСУ стремятся к Запорожской АЭС

Балицкий уже сообщал, что украинская армия накапливает войска для захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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«Противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС. Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы», — заявил врио главы области.

О такой возможности заявлял и Рогов еще в начале июля.

Украинские боевики атакуют с северо-востока васильевского направления, пытаясь вклиниться в нашу линию обороны. Их цель — пройти к Васильевке, откуда открывается дорога не только на Токмак и Мелитополь, но и на Запорожскую АЭС

Владимир Роговпредседатель движения «Мы вместе с Россией»

Кроме этого, советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа говорил о возможном теракте на ЗАЭС. По его словам, если оценивать риск совершения Киевом теракта против ЗАЭС по десятибалльной шкале, то он бы «остановился на цифре семь».

«С сожалением еще раз должен сказать, что наш основной враг — это даже не украинский режим, они [власти Украины] несубъектны. И что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места, очень сложно предположить», — отметил он.

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    Александр Слабиев
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