Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 18 июля 2023Бывший СССР

ВСУ усилили обстрелы российских позиций на запорожском направлении

Евгений Балицкий: ВСУ усилили обстрелы российских позиций на запорожском направлении

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы российских позиций на запорожском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Также, по его словам, группа украинских разведчиков выдвинулась ночью в направлении российских позиций. Российским военнослужащим удалось ликвидировать ее в районе села Пятихатки.

Ранее сообщалось, что ВСУ два раза за день обстреляли Белгородскую область. Сначала ВСУ обстреляли поселок Шамино. В результате пострадали пять человек. Позже под обстрел со стороны Украины попал хутор Бабка Валуйского городского округа, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об оперативной реакции российских сил на угрозы ВСУ

    Россиян предупредили о существенном подорожании популярных напитков

    Раскрыты секреты идеальной кожи Марго Робби в фильме «Барби»

    Колесо обозрения в московском парке приостановило работу из-за ливня

    Россиянам назвали основные принципы оформления небольших квартир

    Мэтт Дэймон нарушил перерыв в карьере из-за звонка Кристофера Нолана

    В российском городе предложили арендовать квартиру для БДСМ-практик

    Троих бойцов «Азова» осудят за насилие над пленными и стрельбу по мирным жителям

    Дикое животное напало на туристку во время прогулки в парке

    Рост цен на бензин в России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости