Евгений Балицкий: ВСУ усилили обстрелы российских позиций на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы российских позиций на запорожском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Также, по его словам, группа украинских разведчиков выдвинулась ночью в направлении российских позиций. Российским военнослужащим удалось ликвидировать ее в районе села Пятихатки.

Ранее сообщалось, что ВСУ два раза за день обстреляли Белгородскую область. Сначала ВСУ обстреляли поселок Шамино. В результате пострадали пять человек. Позже под обстрел со стороны Украины попал хутор Бабка Валуйского городского округа, пострадавших нет.