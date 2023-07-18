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14:53, 18 июля 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли российский приграничный регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за день обстреле со стороны Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел со стороны Украины попал хутор Бабка Валуйского городского округа. В результате атаки ВСУ пострадавших нет, отметил губернатор. При этом осколки снарядов повредили линию электропередачи.

«Свет отсутствует в хуторе Бабка и селе Новопетровка. Аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий», — пояснил глава области.

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Это уже второй обстрел Белгородской области за день. Ранее Гладков сообщил об атаке со стороны Украины на поселок Шамино. В результате обстрела пострадали пять человек, которые являются мирными жителями. Их доставили в городскую больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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