ВСУ второй раз за день обстреляли российский приграничный регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за день обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел со стороны Украины попал хутор Бабка Валуйского городского округа. В результате атаки ВСУ пострадавших нет, отметил губернатор. При этом осколки снарядов повредили линию электропередачи.

«Свет отсутствует в хуторе Бабка и селе Новопетровка. Аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий», — пояснил глава области.

Это уже второй обстрел Белгородской области за день. Ранее Гладков сообщил об атаке со стороны Украины на поселок Шамино. В результате обстрела пострадали пять человек, которые являются мирными жителями. Их доставили в городскую больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).