Названа дата начала поставок российского газа новому покупателю

QazaqGaz сообщил о намерении начать поставки российского газа в Узбекистан в октябре

Поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, о которых стороны договорились в мае, начнутся в октябре 2023 года. Об этом сказано в сообщении на сайте казахстанского оператора QazaqGaz.

В настоящее время в рамках подготовки к транзиту проводится модернизация казахстанского участка газопровода «Средняя Азия — Центр». Договор между «Газпромом» и правительством Узбекистана был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Тогда компания объявила о намерении начать экспорт новому покупателю в четвертом квартале года.

Условия договора на транзит остаются неизвестными. Однако Минэнерго Узбекистана утверждает, что планирует покупать 9 миллионов кубометров в сутки, что составит 2,8 миллиарда кубометров в год. По данным ведомства, стоимость будет зависеть от рыночных цен в регионе и стране.

Интерес к поставкам газа в Казахстан и Узбекистан «Газпром» начал проявлять на фоне обрушения объемов поставок в Европу, ранее являвшуюся ключевым рынком.

Осенью 2022 года Россия предложила Казахстану и Узбекистану создать «тройственный газовый союз». Обе среднеазиатские страны восприняли предложение без энтузиазма, указав, что не хотят связывать энергетические контакты с политическими условиями. Тем не менее Москве удалось заключить контракты на поставки топлива.

И Казахстан, и Узбекистан имеют свою добычу газа и в состоянии обеспечивать себя топливом. Однако покупка газа в России позволит им увеличить экспорт по более привлекательной цене. В частности, для Узбекистана контракт дает возможность нарастить продажу газа в Китай. Также Россия начала переговоры о транзите газа в Китай через Казахстан.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения добычи и доходов от экспорта «Газпром» собирается разместить облигации без срока погашения объемом 120 миллиардов рублей. Для российского рынка заимствования такого объема являются чрезвычайной редкостью.