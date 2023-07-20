Еще одного популярного российского блогера проверят на неуплату налогов

Mash: российского видеоблогера Wylsacom проверят на предмет уклонения от уплаты налогов

Популярного российского видеоблогера Валентина Петухова, известного также как Wylsacom, заподозрили в уклонении от уплаты налогов. О грядущей проверке еще одного российского блогера со стороны налоговой службы стало известно Mash.

По информации издания, налоговая проверит Петухова на предмет уклонения от уплаты налогов. Утверждается, что в ближайшее время сотрудники службы изучат всю его финансовую документацию.

Ранее сообщалось о намерении налоговой проверить рекламное агентство популярной блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой «Ивлеева продакшн». Уточнялось, что ведущая вышла из состава руководства агентства за месяц до начала проверки.

Массовые проверки блогеров со стороны налоговой начались вскоре после задержания блогерш Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей, Чекалину — на сумму более 311 миллионов рублей.