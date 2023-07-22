В Совфеде возложили на США ответственность за обстрел журналистов

Зампред Совфеда Косачев возложил вину за обстрел журналистов кассетными снарядами на США

Применение кассетных боеприпасов на фронте негуманно, ответственность за смерть погибших от обстрелов такими снарядами журналистов лежит не только на Украине, но и на США. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, его цитирует РИА Новости.

Озвучивая свою точку зрения, Косачев подчеркнул, что использование таких боеприпасов необходимо исключить из практик ведения боевых действий. «Все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью», — добавил он.