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16:49, 22 июля 2023Россия

В Совфеде возложили на США ответственность за обстрел журналистов

Зампред Совфеда Косачев возложил вину за обстрел журналистов кассетными снарядами на США

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Применение кассетных боеприпасов на фронте негуманно, ответственность за смерть погибших от обстрелов такими снарядами журналистов лежит не только на Украине, но и на США. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, его цитирует РИА Новости.

Озвучивая свою точку зрения, Косачев подчеркнул, что использование таких боеприпасов необходимо исключить из практик ведения боевых действий. «Все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью», — добавил он.

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