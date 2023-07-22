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17:12, 22 июля 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о дефицитных видах оружия у ВСУ

Зеленский заявил о дефиците дальнобойной артиллерии НАТО и боевых самолетов у ВСУ

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о нехватке определенных видов оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этим он поделился в своем Telegram-канале.

«Если честно, мы не решили некоторые вопросы относительно соответствующих дефицитных и вопиющих видов оружия. Все же я бы обратил внимание на дальнобойное оружие, дальнобойную артиллерию [НАТО]», — заявил он.

По его словам, Киеву не хватает боевых самолетов как в качественном, так и в количественном показателе. При этом политик отметил, что поставки оружия зависят от США.

Ранее США решили передать Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

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    Виктория Кондратьева
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