Российский биатлонист-чемпион захотел потренироваться с норвежцами

Российский биатлонист-чемпион Эдуард Латыпов захотел потренироваться с норвежцами

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о том, с кем бы хотел провести тренировочные сборы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Хотелось бы с норвежскими биатлонистами. Где‑то месяц в группе побыть. Хочется выцепить нюансы и потом использовать их для себя», — отметил 29-летний Латыпов.

Россиянин взял три бронзы на Олимпиаде, а также один раз становился третьим на чемпионате мира. Кроме того, в активе Латыпова победы на Универсиаде и чемпионате мира среди юниоров.

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.