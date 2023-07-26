Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине. Что известно об участнике обмена заключенными между США и Россией?

В Госдепартаменте США подтвердили ранение американца Тревора Рида на Украине

В Госдепартаменте знают о ранении на Украине вернувшегося в США после отбывания наказания в России американца Тревора Рида. Ведомство призывает сограждан не посещать украинскую территорию, заявил представитель Госдепа Ведант Патель в ходе брифинга.

Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине Ведант Патель Представитель Госдепартамента США

По его словам, Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения украинской территории. На фоне ситуации с Ридом рекомендации продолжают быть актуальными, подчеркнул он.

«Хочу дать понять предельно ясно, господин Рид не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США», — также отметил Патель.

Он уточнил, что правительственные структуры не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины. В связи с этим помощь в доставке Тревора Рида в ФРГ осуществляла неправительственная организация.

Как в Белом доме отреагировали на информацию о ранении Тревора Рида

В свою очередь, Белый дом также подтвердил, что бывший американский морпех, освобожденный в рамках обмена пленными с Россией, пострадал в ходе боевых действий на Украине. По словам пресс-секретаря администрации США Карин Жан-Пьер, Рид «не был вовлечен ни в какие действия от имени правительства США».

Мы осведомлены об этом, однако с самого начала войны мы давали четко понять, что американские граждане, отправляющиеся на Украину, сталкиваются с серьезными рисками Карин Жан-Пьер Пресс-секретарь Белого дома

Помимо этого, она призвала американских граждан воздержаться от поездок на Украину, в том числе для участия в боевых действиях в этой стране.

Сообщения о ранении бывшего морпеха на Украине

25 июля издание The Messenger сообщило, что американец Тревор Рид получил ранение на Украине и попросил Госдеп США о помощи.

Как уточнили журналисты, бывший морской пехотинец после освобождения и возвращения в Штаты в 2022 году решил отправиться воевать на Украину. Около двух недель назад он был ранен. Мужчина наступил на мину и получил осколочные ранения. По словам источника издания, после этого Тревор Рид лечился в Киеве и хотел покинуть страну при помощи американских властей, но это оказалось сложно сделать из-за его контракта с украинской армией.

Также сообщалось, что Рид якобы хотел обратиться к журналистам, чтобы пожаловаться на плохое обращение с ним и получить помощь от Вашингтона в его эвакуации.

В итоге, по данным СМИ, Госдеп обратился к неназванной неправительственной организации, которая решила помочь Риду уехать в Германию.

Обмен американца Рида на россиянина Константина Ярошенко в 2022 году

Студент из Техаса Тревор Рид, приехавший несколько лет назад в Россию учиться, в 2020 году был приговорен к девяти годам лишения свободы. Американца обвинили в нападении на полицейских в Москве в августе 2019 года. По пути в отдел в служебном автомобиле мужчина порвал обмундирование на водителе и ударил другого сотрудника правоохранительных органов.

27 апреля 2022 года Рида обменяли на россиянина Константина Ярошенко, который был обвинен в Штатах в организации контрабанды наркотиков. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

Уточнялось, что обмен состоялся после продолжительного переговорного процесса. В начале текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен предлагал главе МИД России Сергею Лаврову обсудить вопрос об освобождении двух американских граждан, заключенных в российских тюрьмах. Речь шла о Поле Уилане и Треворе Риде.

Это туристы, прибывшие в Россию и арестованные без предъявления ясных доказательств вины. Мы в очередной раз просим Россию поступить правильно и позволить им уехать домой Энтони Блинкен Госсекретарь США

В июне прошлого года СМИ сообщили, что после своего освобождения Тревор Рид пожаловался на Россию в ООН. По словам его представителя Джонатана Фрэнкса, он подал жалобу и потребовал расследование «незаконного» обращения с американцем.

В заявлении отмечалось, что все «это было попыткой оказать давление на США для освобождения надлежащим образом арестованных и осужденных граждан России».