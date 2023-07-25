Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 25 июля 2023Мир

Освобожденного в обмен на Ярошенко американца Рида ранили на Украине

The Messenger: Тревор Рид, освобожденный в России в 2022 году, был ранен на Украине
Тревор Рид

Тревор Рид. Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Американец Тревор Рид, осужденный в России и позднее освобожденный в обмен на российского летчика Константина Ярошенко, отправился на Украину участвовать в боевых действиях, получил ранение и попросил Госдеп США о помощи. Об этом стало известно The Messenger.

Бывший морской пехотинец вскоре после освобождения и возвращения в США в 2022 году решил отправиться воевать на Украину. Около двух недель назад он был ранен — наступил на мину и получил осколочные ранения. По словам источника издания, после этого Рид лечился в Киеве и хотел покинуть страну при помощи американских властей, однако это оказалось сложно сделать из-за его контракта с украинской армией. Рид даже якобы хотел обратиться к журналистам, чтобы пожаловаться на плохое обращение с ним и получить помощь от США в его эвакуации.

По данным The Messenger, Госдеп обратился к неназванной неправительственной организации, которая теперь должна помочь Риду уехать в Германию. В Белом доме, как пишет издание, сообщили, что в курсе ранения экс-морпеха, однако сослались на то, что тот отправился на Украину самостоятельно и власти США не рекомендовали согражданам ехать в республику.

Тревор Рид, приехавший в Россию учиться, в 2020 году был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его обвинили в нападении на полицейских в Москве в августе 2019 года.

27 апреля 2022 года Рида обменяли на Константина Ярошенко, который был обвинен в США в организации контрабанды наркотиков. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пришла на помощь НАСА из-за проблем в Хьюстоне

    Шойгу прибыл в Северную Корею

    Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона

    Украине предрекли развал из-за некомпетентности Зеленского

    Семья невесты избила жениха из-за лысины

    Захарова назвала США спонсором гибели военкора Журавлева

    Появилась информация о жизни Исинбаевой в Испании

    На Украине выявили большое число коррупционных схем Минобороны

    Названы способы купить квартиру без ипотеки

    Актер серий «Ералаша» 90-х годов раскритиковал новые выпуски киножурнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости