Освобожденного в обмен на Ярошенко американца Рида ранили на Украине

The Messenger: Тревор Рид, освобожденный в России в 2022 году, был ранен на Украине

Американец Тревор Рид, осужденный в России и позднее освобожденный в обмен на российского летчика Константина Ярошенко, отправился на Украину участвовать в боевых действиях, получил ранение и попросил Госдеп США о помощи. Об этом стало известно The Messenger.

Бывший морской пехотинец вскоре после освобождения и возвращения в США в 2022 году решил отправиться воевать на Украину. Около двух недель назад он был ранен — наступил на мину и получил осколочные ранения. По словам источника издания, после этого Рид лечился в Киеве и хотел покинуть страну при помощи американских властей, однако это оказалось сложно сделать из-за его контракта с украинской армией. Рид даже якобы хотел обратиться к журналистам, чтобы пожаловаться на плохое обращение с ним и получить помощь от США в его эвакуации.

По данным The Messenger, Госдеп обратился к неназванной неправительственной организации, которая теперь должна помочь Риду уехать в Германию. В Белом доме, как пишет издание, сообщили, что в курсе ранения экс-морпеха, однако сослались на то, что тот отправился на Украину самостоятельно и власти США не рекомендовали согражданам ехать в республику.

Тревор Рид, приехавший в Россию учиться, в 2020 году был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его обвинили в нападении на полицейских в Москве в августе 2019 года.

27 апреля 2022 года Рида обменяли на Константина Ярошенко, который был обвинен в США в организации контрабанды наркотиков. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.