Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:09, 26 июля 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о разрушениях на Украине после обстрела

Зеленский рассказал о разрушениях и попаданиях ракет на Украине после обстрела 26 июля

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения в Telegram-канале, что в результате обстрела 26 июля 2023 года есть разрушения и несколько попаданий ракет.

«Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет», — отметил глава государства, не уточнив, какие именно объекты получили повреждения.

Ранее в Днепропетровской области после взрывов на фоне воздушной тревоги произошел пожар. Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что над регионом сбили ракету.

Вечером 26 июля воздушная тревога объявлялась во всех областях Украины, взрывы произошли в Хмельницкой области и в Киеве.
Также стало известно о повреждении нескольких промышленных объектов в результате взрыва в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший агент ЦРУ заявил в конгрессе США об обнаружении внеземных биотехнологий

    Экоактивисты разрисовали портрет короля Карла III в Шотландии

    Зеленский рассказал о разрушениях на Украине после обстрела

    В США оценили возможность коллапса российской экономики

    Захарова призвала не оправдывать действия Украины «иезуитскими отмазками»

    Дипломат назвал позором британское председательство в СБ ООН

    Три памятника советской эпохи снесли во Львовской области

    «Ростов» обыграл «Рубин» в матче Кубка России

    Беспилотник США опасно сблизился с российскими самолетами в Сирии

    В Киеве раскритиковали предложение Зеленского о продлении военного положения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости