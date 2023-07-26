Зеленский рассказал о разрушениях на Украине после обстрела

Зеленский рассказал о разрушениях и попаданиях ракет на Украине после обстрела 26 июля

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения в Telegram-канале, что в результате обстрела 26 июля 2023 года есть разрушения и несколько попаданий ракет.

«Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет», — отметил глава государства, не уточнив, какие именно объекты получили повреждения.

Ранее в Днепропетровской области после взрывов на фоне воздушной тревоги произошел пожар. Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что над регионом сбили ракету.

Вечером 26 июля воздушная тревога объявлялась во всех областях Украины, взрывы произошли в Хмельницкой области и в Киеве.

Также стало известно о повреждении нескольких промышленных объектов в результате взрыва в Харьковской области.

