Россиянам рассказали об особенностях техосмотра в 2023 году

Роскачество: техосмотр обязателен при постановке на учет автомобилей старше четырех лет

Большинство российских водителей должны регулярно проверять техническое состояние своих автомобилей и мотоциклов. Об особенностях техосмотра в 2023 году россиянам напомнили в Роскачестве, а также его стоимости. «Лента.ру» ознакомилась с рекомендациями для автовладельцев.

Во время техосмотра специалисты могут только обнаружить неисправности, но устранять их не будут, напомнили в организации. Отремонтировать транспортное средство должен сам собственник.

«Устранить все выявленные неисправности и представить автомобиль на повторный техосмотр лучше в течение 20 календарных дней тому же оператору и в тот же пункт техосмотра. В этом случае машину проверят только по тем показателям, которые, согласно диагностической карте, не соответствовали обязательным требованиям. В противном случае техосмотр проведут в полном объеме», — отметили в Роскачестве.

После проверки в единой системе техосмотра оформят диагностическую карту. Если недочетов нет, в ней будет указано, что автомобиль соответствует обязательным требованиям безопасности. Автомобилист также может запросить документ в бумажном виде, заверенный подписью технического эксперта и печатью оператора техосмотра.

Кому нужен техосмотр

В конце 2021 года техосмотр сделали во многих случаях необязательным. Теперь его нужно проходить каждый год, если водитель ставит на учет или регистрирует на другого владельца транспортное средство старше четырех лет. Также проверять автомобиль необходимо, если его конструкцию поменяли, заменили важные компоненты и после этого зарегистрировали. Обязательный техосмотре также необходим такси, автобусам, грузовикам, либо если водитель сам обнаружил неисправности.

«Автомобили и мотоциклы, находящиеся в частной собственности у физических лиц, далеко не всегда нужно подвергать процедуре техосмотра. Но только в том случае, если владельцы не используют их в своем бизнесе, не предоставляют услуги по перевозке пассажиров», — сообщили в Роскачестве.

Штрафы

С 1 марта 2022 года тех, кто не прошел техосмотр, могут оштрафовать на две тысячи рублей.

«Выставлять счет могут по камерам. Все остальные теоретически не должны получать такой штраф, а практически могут его оспорить, если он выписан несправедливо», — рассказали в организации.

Еще один нюанс — покупка полиса ОСАГО без диагностической карты. Это возможно, поэтому не стоит дожидаться или опасаться, оформлять страховку нужно в любом случае Роскачество

Стоимость техосмотра

Стоимость технического осмотра поднялась с января 2023 года. С точки зрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), минимальная стоимость ТО для легковых автомобилей должна составлять не менее 913 рублей. Многие регионы придерживаются именно этой цены. Например, столько стоит минимальный осмотр автомобиля в Москве, Алтайском крае, Тамбовской, Смоленской области. А вот в Санкт-Петербурге установлен другой предельный размер платы за проведение ТО — в размере 1543 рубля.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Он позволит водителям заключать договоры со страховыми компаниями на день или месяц.