В Кремле оценили работу Госдумы

Песков заявил, что работу Госдумы по темам, связанным с СВО, можно поприветствовать

Работу Государственной Думы по темам, связанным со спецоперацией, можно только поприветствовать. Об этом, оценивая деятельность нижней палаты парламента по итогам весенней сессии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Действительно, все, что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны, и оказание помощи участникам СВО, их родным и близким — это является абсолютным приоритетом всех ветвей власти», — сказал Песков.

Госдума 26 июля провела завершающее пленарное заседание весенней сессии. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в течение сессии было принято 500 законов, 334 из которых — прямого действия.

Осенняя сессия Думы, как следует из проекта постановления, начнется 5 сентября и закончится 31 декабря. Первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах, затем с 18 сентября начнутся недели пленарных заседаний.