Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 27 июля 2023Россия

В Кремле оценили работу Госдумы

Песков заявил, что работу Госдумы по темам, связанным с СВО, можно поприветствовать

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Работу Государственной Думы по темам, связанным со спецоперацией, можно только поприветствовать. Об этом, оценивая деятельность нижней палаты парламента по итогам весенней сессии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Действительно, все, что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны, и оказание помощи участникам СВО, их родным и близким — это является абсолютным приоритетом всех ветвей власти», — сказал Песков.

Госдума 26 июля провела завершающее пленарное заседание весенней сессии. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в течение сессии было принято 500 законов, 334 из которых — прямого действия.

Осенняя сессия Думы, как следует из проекта постановления, начнется 5 сентября и закончится 31 декабря. Первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах, затем с 18 сентября начнутся недели пленарных заседаний.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали заявление Путина

    Хью Джекман поделился своей программой тренировок для роли Росомахи

    Легионер «Локомотива» рассказал о пользе русского мата

    Бритни Спирс убрала из своих мемуаров «неприятные» детали о матери и сестре

    Бастрыкин поручил возбудить дело против пристававшего к подросткам врача

    Стало известно о потере Украиной почти пятой части снаряжения НАТО

    Названы последствия запрета на поставки рыбы в Россию

    Украине предрекли судьбу Сирии

    В Кремле оценили работу Госдумы

    Илона Маска заметили в роскошном отеле с бывшей возлюбленной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости