Переход Малкома в «Аль-Хиляль» попал в топ-10 дорогих трансферов бразильцев

Трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» в десятке самых дорогих переходов бразильцев

Переход Малкома из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» попал в топ-10 самых дорогих трансферов бразильцев в истории футбола. Об этом сообщает Transfermarkt.

В рейтинге наиболее крупных сделок по продаже бразильских игроков этот переход занимает 9-10-е место наравне с трансфером Оскара из «Челси» в «Шанхай» в 2016 году за 60 миллионов евро. В топ-3 входят переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро в 2017 году, Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов в 2017-м и Антони — из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 миллионов в 2022-м.

Саудовский клуб объявил о подписании Малкома 26 июля. Ранее стало известно, что «Зенит» продал форварда за рекордную для чемпионата России сумму 60 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2019 года.