Signal 2023 анонсировал образовательную программу фестиваля

Седьмой ежегодный фестиваль Signal анонсировал образовательную программу

Седьмой ежегодный фестиваль электронной музыки Signal анонсировал образовательную программу Signal Academy. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В программу вошли: воркшоп по сэмплированию винила и иммерсивная джем-сессия от Moscow Music School и MPC Distribution, экскурсия за кулисы фестиваля от студии Sila Sveta и генеративная аудио-визуальная инсталляция от дизайн-школы Contented. Также для слушателей будет доступна лекция-исследование актуальных подходов в современной визуальной концепции от дизайн-комьюнити «Щелочь» и о месте искусственного интеллекта в работе архитекторов — от архитектурной школы МАРШ и студии Do buro, в музыке — от школы творчества «Ярость Фибоначчи».

Недавно Signal объявил победителей арт-колла. На протяжении всех дней фестиваля на территории будут проводиться экскурсии по маршрутам постоянной экспозиции Никола-Ленивца и новым работам, созданным победителями Signal Art Call.

Седьмой фестиваль электронной музыки Signal с теглайном Sentient Matter пройдет с 17 по 20 августа в Никола-Ленивце. Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.