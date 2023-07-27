Действующие на основе искусственного интеллекта протезы рук представят в Москве

Ракова: разработки в сфере протезирования представят на МУФ в Гостином дворе

На Московском урбанистическом форуме (МУФ) в Гостином дворе представят современные разработки в области реабилитации и протезирования. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, инновационные технологии российских компаний помогают людям с ограниченными возможностями вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Москва — город больших возможностей для каждого. Мы уделяем особое внимание людям с инвалидностью, в частности, стараемся привлекать ведущие российские компании, которые являются лидерами в сфере протезирования и высокотехнологичных средств реабилитации, следим за трендами и новинками, чтобы давать горожанам с ограниченными возможностями здоровья лучшее. На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе посетители смогут увидеть современные бионические протезы рук с технологиями искусственного интеллекта, «вездеходное» кресло-коляску, симулятор горных лыж и сноуборда для людей с протезами нижних конечностей, а также технологические решения, которые уже сегодня мы используем в наших учреждениях социальной защиты для реабилитации Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

В зоне «Технологии мобильности» посетители смогут увидеть в действии многофункциональные бионические протезы рук для детей и взрослых. Как отметили организаторы форума, благодаря мощному двигателю и искусственному интеллекту бионическая рука решает самые сложные задачи — завязать шнурки, управлять автомобилем, готовить еду, поднимать предметы весом до 20 килограммов и другие. Сила и чувствительность датчиков бионической руки настраивается индивидуально с помощью сенсорной панели.

На форуме также будет представлена другая современная российская разработка —кресло-коляска ступенькоход, которая предназначена для подъема по лестницам и передвижения по неровным поверхностям.

С помощью симулятора горных лыж и сноуборда на МУФ будет воссоздана сочинская горнолыжная трасса. Этот симулятор предназначен для реабилитации людей с протезами нижних конечностей.

В Гостином Дворе гости форума смогут познакомиться с амбассадорами брендов, а также с теми, кто уже использует эти технологии в жизни.

В зоне «Технологии мобильности» будет представлен протез нижних конечностей для занятия экстремальными видами спорта. Он разработан инженерной командой Warp DM, участник которой потерял ногу в ДТП. Протез ноги сначала создавался для персонального пользования, но в итоге команда основала компанию по производству комплектующих для протезирования. С этим протезом можно заниматься сноубордингом, мотокроссом, скейтбордингом, кататься на горном велосипеде, снегоходе и квадроцикле, а также заниматься в тренажерном зале.

Кроме того, разработчики продемонстрируют гидравлический коленный модуль и углепластиковую стопу протеза, а также имплантаты, которые используются для протезирования в онкологии.

Все гости форума смогут принять участие в интерактиве по «виртуальному» перемещению кубиков. С помощью технологии leap motion можно попробовать управлять бионической рукой и переложить кубик, не притрагиваясь к нему.

Подробная программа представлена на сайте Московского урбанфорума.

