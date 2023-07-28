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11:14, 28 июля 2023Спорт

ОКР заявил об отборе лишь «считанных единиц» россиян на ОИ-2024

Поздняков заявил, что «считанные единицы» россиян будут отбираться на ОИ-2024

Фото: Christophe Ena / AP

У «считанных единиц» российских спортсменов есть шанс отобраться к Олимпийским играм (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram.

«Рекомендации и критерии [МОК] изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на ОИ», — указал он и добавил, что в связи с этим в Париж, если и будут готовы поехать россияне, то только «считанные единицы». При этом еще не известно, какие новые условия появятся в дальнейшем, утверждает Поздняков.

Помимо этого, глава ОКР заметил, что МОК поддержал политический конфликт и «начал действовать в интересах этой стороны, уже открыто раздавая предписания участникам олимпийского движения». Поздняков объяснил, что олимпийский комитет начал активно разъяснять спортсменам и различным организациям, «чьи права защищать, а чьи — отложить до подходящего момента».

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о шансах россиян на участие в летних ОИ 2024 года. Он утверждал, что в этом вопросе еще не все потеряно. По его мнению, страна все же поучаствует в соревнованиях. «Под каким флагом? Российским», — добавил он.

В марте МОК рекомендовал к допуску к соревнованиям россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом комитет указал на то, чтобы атлетов из России, связанных с ВС или органами безопасности, все же отстранили от участия в стартах.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с конца июля 2024 года. Участие в них принимают спортсмены из многих стран мира.

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    Варвара Кошечкина
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