Пляж популярного турецкого курорта закрыли из-за десятков неразорвавшихся мин

NTV: пляж в окрестностях Стамбула закрыли из-за 28 неразорвавшихся мин

Пляж на популярном черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула закрыли из-за обнаружения десятков неразорвавшихся мин. Об этом сообщает сайт турецкого телеканала NTV.

Уточняется, что один из отдыхающих пляжа Софулар увидел, что в море есть неразорвавшиеся пушечные ядра, и сообщил об этом в полицию. После этого стражи правопорядка прибыли на место и попросили туристов покинуть прибрежную зону.

Погрузившиеся в море водолазы нашли не менее 28 боеприпасов, 8 из которых доставили на берег для последующего уничтожения. Источник уточняет, что найденные неразорвавшиеся мины будут обезврежены в среду, 2 августа.

Ранее стало известно, что пляж на острове Пхи-Пхи в Таиланде, прославленный в фильме «Пляж» с актером Леонардо Ди Каприо, закроют для посещений. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и окружающей среды королевства, доступ на пляж ограничат из-за необходимости в его естественной реабилитации.

