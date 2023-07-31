Россиян предупредили о резком подорожании шоколада

Bloomberg: цены на какао-бобы взлетели до максимума за 10 лет

Цены на какао-бобы взлетели до самого высокого уровня за десятилетие, что может привести к резкому подорожанию шоколада во всем мире, в том числе в России, предупреждают эксперты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные биржи.

27 июля цена нью-йоркских фьючерсов на какао превысила 3,5 тысячи долларов за одну тонну, последний раз такое наблюдалось в начале 2011 года. Производители при этом ожидают, что стоимость главного ингредиента шоколада останется высокой до 2024 года. Главная причина подорожания — сокращение производства в Западной Африке, на долю которой приходится две трети мирового урожая какао-бобов.

Часть урожая была уничтожена в результате болезней и проливных дождей, при этом переработка также падает, рассказал глава Ghana Cocoa Marketing Company Фуад Мохаммед Абубакар. По его словам, это означает, что фабрики не получают достаточный объем продукта. Ожидается, что в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем в мире производителе какао, будущий урожай будет на 20 процентов ниже, чем в прошлом году, в Гане, втором по величине производителе, объем производства упадет ниже средних исторических показателей.

Ведущие мировые производители шоколада, такие как Lindt и Hershey, предупредили, что нельзя исключать дальнейшего повышения цен, несмотря на то, что стоимость этой популярной сладости уже выросла за последнее время. Аналитик по какао в Rabobank (Лондон) Пол Джоулз отмечает, что «компании переходят на шоколадные батончики меньшего размера и по более высоким ценам». Финансовый директор Lindt Мартин Хуг добавляет, что большинство игроков рынка ощутят последствия очень резкого повышения стоимости какао только со второй половины 2023 года и тогда также будут вынуждены корректировать оптовые цены на шоколад.

При этом рост цен затронет и Россию, рассказал «Ведомостям» генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. За рубежом цены на какао четко привязаны к иностранной валюте, поэтому на итоговую стоимость продукта повлияет не только скачок цен на сырье, но и изменение курса валют, добавил он. Чантурия считает, что главной проблемой для котировок на какао остается сосредоточенность основных производственных мощностей в Кот-д’Ивуаре и Гане. В результате все сложности этих двух стран, включая погодные и климатические проблемы, приводят к росту цен, объяснил эксперт.

Ранее бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод предупредил россиян, что в текущем году могут вырасти цены на гречневую крупу. По его словам, привести к этому может ажиотажный спрос покупателей. «Она (гречка) в себе несет все тяготы настроения населения. Как только население о чем-нибудь начинает тревожно думать, так мгновенно возникает потребность идти и покупать почему-то гречку», — объяснил Холод.

