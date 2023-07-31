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12:35, 31 июля 2023Спорт

В IIHF высказались о контракте вернувшегося из армии Федотова с «Филадельфией»

Тардиф заявил, что IIHF нужно время, чтобы принять решение по контракту Федотова

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о контракте вернувшегося из армии голкипера ЦСКА Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерс». Его слова приводит ТАСС.

«Нам нужны аргументы и документы с обеих сторон, нужно еще время, предстоит принять серьезное решение. Наше решение будет основано на уважении контракта», — заявил Тардиф.

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Ранее 31 июля журналист TSN Даррен Дрегер сообщил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и в «Филадельфии» считают, что соглашение с россиянином должно быть расторгнуто, потому что он пропустил сезон-2022/2023 из-за прохождения военной службы. Агент игрока рассказал, что Федотов готов принять любое решение IIHF по этому вопросу.

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига недовольна этим решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт. В июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.

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    Ксения Курашкина
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