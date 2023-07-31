Недвижимости во всем мире предрекли значительное подорожание

В ближайшие 10 лет в мире значительно вырастут цены на недвижимость

В ближайшие 10 лет в мире значительно подорожает недвижимость. Такое развитие событий предрекли эксперты в рамках исследования Мюнхенского института экономических исследований Ifo и Института швейцарской экономической политики (IWP) при университете Люцерна. Об этом сообщает ТАСС.

Годовой номинальный темп роста достигнет в среднем девять процентов. При этом самые высокие темпы, более чем на 20 процентов, ожидаются в странах Восточной Африки и Южной Азии. Динамику от 10 до 15 процентов предрекли странам в Южной Америке, Центральной Азии и Северной Африке.

Что касается Европы, то в динамике цен предполагается широкий разброс. В Западной и Северной Европе ожидается темпы в 6,4 и 9,9 процента соответственно. Для стран Восточной Европы спрогнозировали ежегодный рост цен на 14,9 процента. В южной части недвижимость может подорожать на 18,4 процента.

Ранее Вену назвали лучшим для жизни городом мира. Австрийская столица заняла первое место в рейтинге второй год подряд. В число основных критериев для оценки вошли стабильность развития, состояние окружающей среды, здравоохранение, образование и обеспеченность объектами инфраструктуры.