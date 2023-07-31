Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:00, 31 июля 2023Среда обитания

Недвижимости во всем мире предрекли значительное подорожание

В ближайшие 10 лет в мире значительно вырастут цены на недвижимость

Фото: Jean-Pierre Amet / Reuters

В ближайшие 10 лет в мире значительно подорожает недвижимость. Такое развитие событий предрекли эксперты в рамках исследования Мюнхенского института экономических исследований Ifo и Института швейцарской экономической политики (IWP) при университете Люцерна. Об этом сообщает ТАСС.

Годовой номинальный темп роста достигнет в среднем девять процентов. При этом самые высокие темпы, более чем на 20 процентов, ожидаются в странах Восточной Африки и Южной Азии. Динамику от 10 до 15 процентов предрекли странам в Южной Америке, Центральной Азии и Северной Африке.

Что касается Европы, то в динамике цен предполагается широкий разброс. В Западной и Северной Европе ожидается темпы в 6,4 и 9,9 процента соответственно. Для стран Восточной Европы спрогнозировали ежегодный рост цен на 14,9 процента. В южной части недвижимость может подорожать на 18,4 процента.

Ранее Вену назвали лучшим для жизни городом мира. Австрийская столица заняла первое место в рейтинге второй год подряд. В число основных критериев для оценки вошли стабильность развития, состояние окружающей среды, здравоохранение, образование и обеспеченность объектами инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Военные захватили власть в Нигере. Почему Франция и соседние страны готовы начать вторжение и при чем тут уран?

    Британия расширила антироссийский санкционный список

    В «Ливерпуле» прокомментировали информацию об интересе к Мбаппе

    Из-за обстрела граничащего с Украиной российского региона оказался поврежден дом

    Недвижимости во всем мире предрекли значительное подорожание

    Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада

    Врач оценила решение актрисы позволить детям пить безалкогольное пиво

    Бывший сотрудник Минприроды Кубани осужден за работу на иностранную разведку

    США поставят ВСУ другие танки вместо обещанных

    Россиян предупредили о протекающем бессимптомно виде рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости