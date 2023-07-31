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15:44, 31 июля 2023Моя страна

Молодая рысь показалась перед туристами на озере Ольхон

Туристы на озере Ольхон сняли на видео молодую рысь

Туристы на озере Ольхон заметили молодую рысь. Видео опубликовано в сообществе во ВКонтакте «Заповедное Прибайкалье».

«Дикий зверь будто не был смущен вниманием человека: он демонстративно точил когти и двигался нарочито медленно, позволив себя запечатлеть на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.

По мнению сотрудников научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», туристам очень повезло — снять хищное животное в его естественной среде обитания и состоянии свободы удается далеко не каждому.

Специалисты также отметили, что поведение рыси наглядно иллюстрирует отсутствие опыта преследования со стороны человека, что для особо охраняемых природных территорий и должно быть нормой.

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    Варвара Кошечкина
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