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19:10, 2 августа 2023Силовые структуры

Устроивший поджог военкомата россиянин пойдет под суд

В Бурятии мужчина предстанет перед судом за поджог военкомата

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Бурятия предстанет перед судом обвиняемый в терроризме россиянин. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РИА Новости.

По данным издания, 17 октября 2022 года злоумышленник заготовил бутылки с зажигательной смесью и фитили, после чего ночью поджег деревянное здание районного военкомата. Следствие установило, что мотивом преступника была дезорганизация деятельности учреждения. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в военный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

2 августа сообщалось, что в Ленобласти задержали 76-летнего пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат.

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    Владимир Седов
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