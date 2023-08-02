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12:31, 2 августа 2023Силовые структуры

Росгвардия задержала пенсионера за попытку поджечь военкомат

В Ленобласти задержали 76-летнего пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат

В Ленинградской области задержали 76-летнего пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

По данным ведомства, пожилой мужчина подошел к зданию местного военкомата и бросил две бутылки с зажигательной смесью.

Росгвардеец, принимавший участие в задержании фигуранта, рассказал, что ведомство получило информацию о злоумышленнике во время патрулирования. Им доложили, что неизвестный раскидывает горючее вокруг здания. Бойцы спецслужбы приехали на место инцидента, остановили пенсионера и потушили возгорание.

Ранее ФСБ рассказала об отправляющих россиян поджигать военкоматы мошенниках. Аферисты действуют от имени российских силовиков и путем манипуляций принуждают граждан к проведению финансовых операций, а затем для возврата денег склоняют к совершению терактов, направленных против административных зданий, рассказали в ведомстве.

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    Екатерина Власова
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