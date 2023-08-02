Песков обвинил страны Запада в ведении войны против России

Песков обвинил страны Запада в наглости и ведении войны против России

В настоящее время страны коллективного Запада становятся «настолько наглыми», что начинают «жить по своим правилам». Помимо этого, они ведут войну против России. Такое обвинение в адрес западных политиков высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России также заявил, что в западных СМИ ввели цензуру. Теперь телеканалы и издания работают в условиях военного времени и выполняют «указиловки», сказал Песков. Он добавил, что антироссийская пропаганда, публикуемая в западных СМИ, начала уже утомлять их читателей.